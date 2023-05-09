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    Кучаев прокомментировал возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в стан армейцев.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Будет суперкруто, если Марио вернётся! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек!

    Когда я только пришёл в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится!

    Ни разу не видел на нём какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера», — приводит слова Кучаева СЭ.

    Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2021 год. После 26-и туров в российской Премьер-лиге армейцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице с 51-м баллом в активе.

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