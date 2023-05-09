Хиддинк заявил, что Семак может успешно тренировать любую европейскую команду

Экс-тренер сборной Россиивысказался о тренерских способностях наставника

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и "Зенит". Он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», — сказал Хиддинк Sport24.

Напомним, что в 26-м туре «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно выиграл российскую Премьер-лигу. Петербургская команда завоевала уже 5-й чемпионский титул подряд.

Чаще Семака чемпионат России выигрывал только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев — восемь раз (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).