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    Хиддинк заявил, что Семак может успешно тренировать любую европейскую команду

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    Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о тренерских способностях наставника «Зенита» Сергея Семака.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и "Зенит". Он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», — сказал Хиддинк Sport24.

    Напомним, что в 26-м туре «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно выиграл российскую Премьер-лигу. Петербургская команда завоевала уже 5-й чемпионский титул подряд.

    Чаще Семака чемпионат России выигрывал только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев — восемь раз (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

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