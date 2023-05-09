Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» будет играть на Холанна

Главный тренерподелился ожиданиями от матча св 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Будет особая обстановка, и мы собираемся выложиться по полной. Мне всегда нравилось, как мы играли, и в этом году тоже. Но соперники тоже играют, и иногда бывает сложно. Они же не хромые.

Нам придется помучиться, как и во всех предыдущих матчах этого плей-офф. Но если у тебя есть Холанн, разве ты не будешь его использовать? Так что будем играть на него», — приводит слова Гвардиолы AS.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.