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    Жиру об игре с «Интером» в ЛЧ: Мы должны быть на высоте

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    Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал предстоящий матч с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «"Сан-Сиро" — особенное место, особенно когда это дерби с "Интером". Тогда вы можете добавить престиж Лиги чемпионов и тот факт, что в финале гарантированно будет миланская команда.

    В Серии А я забил три гола в трёх встречах с "Интером" и отдал одну или две результативные передачи, так что статистика хорошая. Но я также помню поражение в Суперкубке, где они действительно доминировали. Это действительно засело у меня в голове. Мы должны быть на высоте», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.

    Матч состоится 10 мая в Милане. На LiveSport можно ознакомиться с прогнозами к поединку, которые доступны здесь и здесь.

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