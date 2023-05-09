Жиру об игре с «Интером» в ЛЧ: Мы должны быть на высоте

Нападающий «Милана»прокомментировал предстоящий матч с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

«"Сан-Сиро" — особенное место, особенно когда это дерби с "Интером". Тогда вы можете добавить престиж Лиги чемпионов и тот факт, что в финале гарантированно будет миланская команда.

В Серии А я забил три гола в трёх встречах с "Интером" и отдал одну или две результативные передачи, так что статистика хорошая. Но я также помню поражение в Суперкубке, где они действительно доминировали. Это действительно засело у меня в голове. Мы должны быть на высоте», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 10 мая в Милане. На LiveSport можно ознакомиться с прогнозами к поединку, которые доступны здесь и здесь.