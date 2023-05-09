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    Экс-арбитр Егоров: Зареме пора закрыть пасть и заниматься своими делами

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    Бывший арбитр ФИФА Сергей Егоров жестко раскритиковал Зарему Салихову, супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая регулярно обвиняет судей в неудачах красно-белых.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.

    Они вместе со "Спартаком", который кочевряжился и не пойми во что играл, отсудили уже всё. Не надо ничего на судей наговаривать. Что судья вчера сделал такого, что "Спартак", отставая от "Зенита" на 15 очков, проиграл этот матч? Игра была "золотой" или что? Очко в очко идут? Пускай они посмотрят, где они находятся и сколько у них очков.

    Я отчасти согласен, что "Зенит", имея в своем активе таких обалденных бразильцев, должен играть, наверное, в еврокубках. У "Спартака" тоже есть одни ребята… Афроамериканцы или как их там правильно называть. У них с ними почему-то ничего не получается. Чего они ищут в жопе мозг?

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    Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. "Спартак" плохо не судят. Никто никого не ущемляет. Количество ошибок в пользу и против "Спартака" по сезону примерно одинаковое», — приводит слова Егорова «Спорт день за днем».

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