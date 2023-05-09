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    Источник: Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа с большой долей вероятности подпишет новый контракт с английским клубом. Об этом сообщает The Telegraph.

    Давид де Хеа
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    Давид де Хеа

    Стало известно, что по условиями нового соглашения де Хеа пойдет на понижение по зарплате. Также, голкиперу не гарантируют место в стартовом составе команды.

    Боссы «Юнайтед» намерены приобрести голкипера, который станет основным. При этом, руководство «красных дьяволов» хочет сохранить испанского вратаря.

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    • В нынешнем сезоне де Хеа сыграл 34 матча в АПЛ. Испанец допустил 4 результативные ошибки в чемпионате. Столько же только у голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.

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