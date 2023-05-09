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    Быстров: «Спартак» играл хорошо, потому что «Зенит» играл плохо

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв пятый титул подряд.

    «Давайте поспокойнее. Люди две недели назад уже понимали, что они чемпионы. Представляете, как трудно без еврокубков держать себя в тонусе?

    Приведу пример: 2012 год, мы стали чемпионами, следующий матч — "Спартак", команда, на которую не нужно настраиваться. Но представляете, если мы две недели керосиним и гуляем где-то?

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    • Многие говорили, что мы испортили праздник. Но нет, мы просто устали праздновать за эти две недели. Мы непрофессионально подошли к той игре, а все спартачи радовались. Но что произошло дальше… Нам сказали: "Ладно, проиграли, медальки повесили, идем дальше". А в следующем сезоне матч со "Спартаком" мы выиграли 5:0.

    "Спартак" играл хорошо, потому что "Зенит" играл плохо. Я тоже ждал от "Зенита" феерической игры, но я понимаю, почему ее нет», — сказал Быстров в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

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