Артур уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Полузащитникответил на вопрос журналиста относительно своих планов на будущее.

«Следующий сезон мне видится в ярких красках. Он будет решающим в моей карьере. Я должен к нему хорошо подготовиться. Жду, что смогу показать новую версию Артура. И я надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с "Ливерпулем", получив какое-то количество игрового времени.

С тех пор, как я приехал в клуб, Клопп относился ко мне действительно хорошо. Для меня большая честь работать с ним. Он один из лучших тренеров в мире, он всегда хорошо отзывался обо мне, он невероятный человек, и отношение ко мне всегда было действительно хорошим», — приводит слова Артура Goal.