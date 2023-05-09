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    Артур уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

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    Полузащитник «Ливерпуля» Артур ответил на вопрос журналиста относительно своих планов на будущее.

    Артур
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    Артур

    «Следующий сезон мне видится в ярких красках. Он будет решающим в моей карьере. Я должен к нему хорошо подготовиться. Жду, что смогу показать новую версию Артура. И я надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с "Ливерпулем", получив какое-то количество игрового времени.

    С тех пор, как я приехал в клуб, Клопп относился ко мне действительно хорошо. Для меня большая честь работать с ним. Он один из лучших тренеров в мире, он всегда хорошо отзывался обо мне, он невероятный человек, и отношение ко мне всегда было действительно хорошим», — приводит слова Артура Goal.

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