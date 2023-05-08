Зобнин: Нисколько не обидно, что «Зенит» стал чемпионом

Полузащитник «Спартака»прокомментировал поражение от(2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» досрочно стал чемпионом России.

«Нисколько не обидно, что "Зенит" стал чемпионом. Мы не думали вообще о "Зените". Нам нужно было набирать очки. Думали о себе только.

Обидно, что уступили в конкретном матче, нежели, что "Зенит" стал чемпионом в этом матче. Нам нужны были очки. В меньшинстве сравняли — очко при счете 2:2 было бы для нас нормально. С учетом того, что у нас было удаление и мы играли с "Зенитом" на выезде.

${VrezNews1}

Я вообще не думал о чемпионском коридоре. У нас чемпионат продолжается. Сейчас мы боремся за серебро. "Зенит" чемпион, молодцы. У нас сейчас другие задачи. О каком-то коридоре вообще не думали», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ..VrezNews1 /football/2023/05/07/spartak_zenit_press/