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    Зобнин: Нисколько не обидно, что «Зенит» стал чемпионом

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

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    «Зенит» благодаря победе над «Спартаком» досрочно стал чемпионом России.

    «Нисколько не обидно, что "Зенит" стал чемпионом. Мы не думали вообще о "Зените". Нам нужно было набирать очки. Думали о себе только.

    Обидно, что уступили в конкретном матче, нежели, что "Зенит" стал чемпионом в этом матче. Нам нужны были очки. В меньшинстве сравняли — очко при счете 2:2 было бы для нас нормально. С учетом того, что у нас было удаление и мы играли с "Зенитом" на выезде.

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    Я вообще не думал о чемпионском коридоре. У нас чемпионат продолжается. Сейчас мы боремся за серебро. "Зенит" чемпион, молодцы. У нас сейчас другие задачи. О каком-то коридоре вообще не думали», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ..VrezNews1 /football/2023/05/07/spartak_zenit_press/

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