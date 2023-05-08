Руни: «Манчестер Сити» уничтожит «Реал» в полуфинале ЛЧ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«"Манчестер Сити" не только обыграет "Реал", но и уничтожит испанский клуб. Понятно, что я могу ошибаться, но думаю, что "горожане" сейчас находятся на другом уровне.

Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей мадридского "Реала" из борьбы, но в этом году я бы не стал ставить на них. С самого начала сезона я чувствовал, что это будет кампания, где Гвардиола наконец завоюет европейский трофей с "Манчестер Сити".

Его команда в последние месяцы играет в невероятный футбол, "Сити" достигают пика в нужное время. Поэтому эти вещи только подтвердили мою первую мысль», — приводит слова Руни The Times.

Первый матч между командами состоится 9 мая. Ответная встреча запланирована на 17 мая. Прогнозы на этот поединок — здесь и тут.