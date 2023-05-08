Модрич согласовал с «Реалом» новый контракт

в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским

Соглашение 37-летнего хорвата с «Королевским клубом» будет рассчитано до лета 2024 года, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали условия договора, осталось только сделать официальное подтверждение.

Источник также утверждает, что «Реал» продлит контракт с Тони Кроосом. Новое соглашение с немцем тоже будет рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что Модрич отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.