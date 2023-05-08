Кроос: Нельзя чувствовать себя уставшим перед полуфиналом Лиги чемпионов

Полузащитниквысказался относительно предстоящего поединка противв Лиге чемпионов.

«Мы ожидаем увидеть очень сильного соперника в лице "Манчестер Сити". Эта команда прекрасно играет. Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы. Мы привыкли играть в таких матчах. Игроки устали? Нет, мы в порядке. Мы не будем искать оправданий. Нельзя чувствовать себя уставшим перед полуфиналом Лиги чемпионов», — цитирует Крооса пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.