Игнатьев: Нельзя говорить, что «Зенит» — самый лучший клуб России в истории

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о пятом чемпионстве подрядв РПЛ.

«При такой игре "Спартаку" было обидно проигрывать, но видно, как "Зенит" превосходит во всем. Как по мне, ничейный результат был бы самым закономерным. У "Спартака" нет такой обоймы игроков, которые при замене выходили и круто меняли бы ситуацию, как Иван Сергеев, который привел "Зенит" к празднованию долгожданной победы.

"Зенит" и в следующем году возьмет чемпионство, если "Спартак" и ЦСКА не усилят команду. Вдруг завтра в "Спартак" пригласят Месси и Роналду и мы будем счастливо смотреть на все то, чего нет у "Зенита".

Нельзя говорить, что "Зенит" — самый лучший клуб России в истории. Когда-то была лучшей машиной "Волга", а потом — "Мерседес". Так же когда-то "Спартак", который был эталоном. А сегодня все по-другому.

Семак в моих глазах — большой мастер своего дела. Тренер с четко очерченными идеями. Он готов работать в лучших клубах нашей страны. Конечно, он один из тех, на кого можно всматриваться и говорить, что он — тренер сборной России», — приводит слова Игнатьева Sport24.