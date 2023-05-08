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    Гвардиола: Уверен, что однажды мы выйдем в финал Лиги чемпионов и выиграем его

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно предстоящего поединка против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Нам не нужна дополнительная мотивация. Мы просто хотим пробиться в финал. Если мы будем настойчивы, однажды мы добьёмся этого. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, необходимо побеждать лучшие команды, коим и является мадридский "Реал".

    Мы в Мадриде, чтобы попытаться ещё раз, но никак не для того, чтобы отомстить. То, что произошло в прошлом сезоне, уже не изменить. Для нас это ещё один шанс, не более того.

    Чувствую ли я себя ближе к победе в Лиге чемпионов с "Сити"? Когда я только пришёл, я думал, что смогу выиграть её. Это мой менталитет.

    Уверен, что однажды мы выйдем в финал и выиграем его», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

    Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.

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