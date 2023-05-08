Гвардиола: Уверен, что однажды мы выйдем в финал Лиги чемпионов и выиграем его

Главный тренервысказался относительно предстоящего поединка противв Лиге чемпионов.

«Нам не нужна дополнительная мотивация. Мы просто хотим пробиться в финал. Если мы будем настойчивы, однажды мы добьёмся этого. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, необходимо побеждать лучшие команды, коим и является мадридский "Реал".

Мы в Мадриде, чтобы попытаться ещё раз, но никак не для того, чтобы отомстить. То, что произошло в прошлом сезоне, уже не изменить. Для нас это ещё один шанс, не более того.

Чувствую ли я себя ближе к победе в Лиге чемпионов с "Сити"? Когда я только пришёл, я думал, что смогу выиграть её. Это мой менталитет.

Уверен, что однажды мы выйдем в финал и выиграем его», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.