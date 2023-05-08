Тухель просит «Баварию» купить Дембеле

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
На переходе 25-летнего вингера настаивает главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, сообщает Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 20 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.
До перехода в «Барселону» француз играл под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии».
Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить 60 миллионов евро за нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.