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    Тухель просит «Баварию» купить Дембеле

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле входит в список трансферных целей «Баварии».

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    На переходе 25-летнего вингера настаивает главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, сообщает Mundo Deportivo.

    В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 20 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

    До перехода в «Барселону» француз играл под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии».

    Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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