Тухель просит «Баварию» купить Дембеле

Атакующий полузащитник «Барселоны»входит в список трансферных целей

На переходе 25-летнего вингера настаивает главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, сообщает Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 20 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

До перехода в «Барселону» француз играл под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии».

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить 60 миллионов евро за нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.