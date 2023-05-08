Бернарду Силва: Почему мы должны бояться «Реал»?

Полузащитниквысказался относительно предстоящего поединка св полуфинале Лиги чемпионов.

«Да, мы очень уважаем "Реал", но не боимся. Почему мы должны их бояться?

Дело не в эмблеме. Если бы у "Реала" не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема... Они бы ничего не выиграли, потому что футболка побеждает сама по себе. Мы были бы глупы, если бы не уважали их, но у нас есть цель победить. В прошлом году мы проиграли, но на этот раз постараемся сделать все иначе», — приводит слова Силвы Mundo Deportivo.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.