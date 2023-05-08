Анчелотти: «Манчестер Сити» может показаться неудержимым, но у нас точно будут шансы

Главный тренервысказался относительно предстоящего поединка противв Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити может показаться неудержимым, но у нас точно будут шансы. Мы можем дать им бой. Мы не думаем о том, как остановить того или иного игрока — у них сильна вся команда.

Мы хотим добиться положительного результата завтра. Мы не хотим терпеть, мы хотим играть хорошо. Наша цель — избегать проблем. Это будет сложный матч», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало — 22.00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на данное противостояние.