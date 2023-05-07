начнут матч в 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 07.05.2023.

Последний матч между собой: Зенит — Спартак 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.60 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Спартак»).

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