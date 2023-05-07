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    Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.05.2023 в 05:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед

    Футбол MLS
    Ванкувер Уайткэпс и Миннесота Юнайтед начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 07.05.2023.

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    Последний матч между собой: Миннесота Юнайтед — Ванкувер Уайткэпс 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).

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