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    Дуглас Сантос: Переход Малкома в топ-чемпионат неизбежен

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возможном уходе нападающего Малкома из питерского клуба.

    Малком
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    Малком

    «22 забитых мяча в 25 матчах Малкома в чемпионате — это очень крутая статистика, привлекающая к себе внимание любой команды, в том числе сильнейших клубов мира. Однако считаю неправильным сейчас обсуждать тему его возможного ухода. Это то, о чем со временем будут говорить "Зенит" и клуб, который захочет его приобрести.

    С другой стороны, надо признать, что сейчас его переход в топ‑чемпионат кажется чем‑то неизбежным. Слава богу, что Малком настроен максимально качественно доиграть нынешний сезон и помочь "Зениту" завоевать вторую звезду. А что нас ждёт впереди — известно только Богу.

    В разговорах со мной Малком повторяет, что для него на данный момент важнейшая задача— выполнить все поставленные перед "Зенитом" цели. А летом с холодной головой ему можно подумать, что делать дальше, и выбрать наилучший для всех вариант», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

    Напомним, Малком выступает за «сине‑бело‑голубых» с лета 2019 года. Бразилец с 22 мячами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России текущего сезона.

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