Гладилин: «Спартак» будет играть за своё имя и честь

Бывший футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча команды св 26-м туре российской Премьер-лиги.

«Матч будет напряжённым и интересным. Петербуржцы играют за чемпионство, москвичи — за медали. Какие они будут, зависит от каждого следующего матча. "Зенит" фаворит в этой встрече: у команды поставленная игра, и она проводит матч на своём поле. Стать чемпионом в Петербурге в игре со "Спартаком" дорогого стоит. Матч будет играться с преимуществом "Зенита" — клуб будет мобилизован на все сто процентов.

Для "Спартака" встреча с "Зенитом" будет непростой. Соперник имеет преимущество по всем показателям. Но в таких матчах, где необходимы волевые усилия, самоотдача и борьба, команда Абаскаля, как правило, играет хорошо. Необходимо хорошо настроиться и функционально подготовиться. "Спартак" будет играть за своё имя и честь», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Начало противостояния запланировано на 18:00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на матч.