Бернарду Силва: У «Манчестер Сити» нет страха перед «Реалом»

Полузащитниквысказался о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов с

«Да, мы уважаем "Реал", но у "Манчестер Сити" нет страха перед соперником. Почему мы должны его бояться? Мы постараемся сохранить набранный за два месяца импульс, чтобы уверенно обыграть "сливочных", зная, что они не просто так выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Дело не в эмблеме, дело в игроках, которые находятся на поле. Если бы у "Реала" не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема, вероятно, они бы могли ничего не выиграть, потому что футболка, которую носят игроки, не выигрывает трофеи сама по себе.

Было бы глупо не уважать их, но у нас есть цель их победить, зная, что мы проиграли в прошлом году в трудных обстоятельствах. На этот раз мы постараемся сделать все по-другому», — приводит слова Силвы Goal.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 9 мая в Мадриде.