Орлов: Абаскаль не сумел подготовить «Спартак» к весенней части сезона

Спортивный комментаторвысказался о результатах «Спартака» в весенней части сезона.

«Разочаровывает ли "Спартак" весной? Безусловно. Я отношусь к Абаскалю с симпатией, но он не сумел за долгий перерыв подвести команду к чемпионату. Они хорошо смотрелись на зимнем турнире, но, когда пошли игры весной, игроки оказались по-разному готовы физически.

Самое главное — мало тактических навыков, особенно страдает игра в обороне. Абаскаль — молодой тренер, ему нужно набираться опыта. Перспективы и задатки у испанца есть», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Под руководством испанского специалиста красно-белые набрали 49 очков после 25 туров и занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в феврале Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».