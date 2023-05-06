начнут матч в 17:00 в АПЛ, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Астон Вилла — Вулверхэмптон 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Астон Вилла»).

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