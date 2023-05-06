начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Тоттенхэм 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 2.04 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Тоттенхэм»).

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