начнут матч в 19:00 в итальянской Серии А, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Интер — Рома 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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