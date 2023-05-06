начнут матч в 16:00 в Серии А, 06.05.2023.

Последний матч между собой: Лацио — Милан 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Лацио». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Милан»).

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