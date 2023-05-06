ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4
  • 16:01
    • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
  • 18:57
    • Дубль Гюндогана принес «Ман Сити» победу над «Лидсом»
  • 18:43
    • «Аугсбург» на своем поле обыграл «Юнион»
  • 18:16
    • Рублев и Хачанов выиграли турнир в Мадриде в парном разряде
  • 18:07
    • «Милан» дома победил «Лацио»
    Все новости спорта

    Ланс — Марсель: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.05.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Ланс — Марсель

    Футбол Лига 1 Ланс Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Ланс и Марсель начнут матч в 22:00 в чемпионате Франции по футболу, 06.05.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Марсель — Ланс 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ланс — Марсель.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Бавария» учинит разгром «Вердеру»
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Свентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры