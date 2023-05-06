Клопп: Мы ищем варианты, при которых игроки могут блеснуть

Главный тренервысказался о победной серии «мерсисайцев» в последних 5-и матчах английской Премьер-лиги.

«Каждый положительный результат, который мы добываем сейчас, помогает нам, помогает игрокам, потому что мы не можем просто заменить всю команду летом и думать, что всё сделано…

Как я понимаю жизнь, если возникает проблема, лучше разобраться с ней здесь и сейчас. Потому что, если просто пойти дальше, проблема никуда не денется.

Мы должны дать парням возможность показать себя. Поскольку я вижу их каждый день, я знаю, что они хотят играть. Они не говорят: "Я больше не могу этого делать, я больше не могу этого делать". Это не так.

Это правда, мы не могли победить в течение длительного периода. Но мы ищем вариант, при котором парни смогут блеснуть, где у них будет гораздо больше шансов снова проявить свои лучшие качества. Вот, ради чего мы всегда стараемся.

Итак, всё, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне. Опять же, никто не знает, где мы окажемся, но уже эти пять матчей дают много пищи для размышлений. Я, конечно, говорю об отдельных эпизодах, а не про все матчи целиком.

Я далёк от того, чтобы вскричать: "Боже мой, мы не могли сыграть лучше". Нет, нет, нет, совсем нет. Но признаки, которые я видел, действительно обнадёживают, и я доволен этим. А потом ещё есть четыре игры, потом перерыв, а затем полноценная предсезонка — мы снова будем сильны», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Мерсисайцы» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 59-ю очками в активе. Команда отстает от «Манчестер Юнайтед» (4-я строчка) на 4 балла.