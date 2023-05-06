ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиForza Napoli. Как команда Спаллетти добилась триумфальной победы в Серии А
  • 23:58
    • Карацев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Мадриде
  • 00:55
    • Названа символическая сборная сезона АПЛ
  • 23:26
    • Дубль Дейви Зельке принес победу «Кельну» в матче Бундеслиги с «Байером»
  • 19:25
    • Алькарас победил Чорича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде
  • 18:51
    • Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Клопп: Мы ищем варианты, при которых игроки могут блеснуть

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победной серии «мерсисайцев» в последних 5-и матчах английской Премьер-лиги.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Каждый положительный результат, который мы добываем сейчас, помогает нам, помогает игрокам, потому что мы не можем просто заменить всю команду летом и думать, что всё сделано…

    Как я понимаю жизнь, если возникает проблема, лучше разобраться с ней здесь и сейчас. Потому что, если просто пойти дальше, проблема никуда не денется.

    Мы должны дать парням возможность показать себя. Поскольку я вижу их каждый день, я знаю, что они хотят играть. Они не говорят: "Я больше не могу этого делать, я больше не могу этого делать". Это не так.

    Это правда, мы не могли победить в течение длительного периода. Но мы ищем вариант, при котором парни смогут блеснуть, где у них будет гораздо больше шансов снова проявить свои лучшие качества. Вот, ради чего мы всегда стараемся.

    Итак, всё, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне. Опять же, никто не знает, где мы окажемся, но уже эти пять матчей дают много пищи для размышлений. Я, конечно, говорю об отдельных эпизодах, а не про все матчи целиком.

    Я далёк от того, чтобы вскричать: "Боже мой, мы не могли сыграть лучше". Нет, нет, нет, совсем нет. Но признаки, которые я видел, действительно обнадёживают, и я доволен этим. А потом ещё есть четыре игры, потом перерыв, а затем полноценная предсезонка — мы снова будем сильны», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

  • Клопп: Не думаю, что «Ливерпуль» попадет в топ-4 АПЛ
  • Читайте по теме

    • «Мерсисайцы» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 59-ю очками в активе. Команда отстает от «Манчестер Юнайтед» (4-я строчка) на 4 балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры