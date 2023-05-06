Кержаков: До сих пор не понимаю некоторых трактовок VAR

Вратарь «Зенита»признался, что не всегда понимает логику арбитров при назначении пенальти в матчах РПЛ.

«С введением VAR однозначно ставят такие пенальти, которых раньше не ставили. Я до сих пор не понимаю некоторых трактовок, особенно игры рукой.

Бывает, мяч летит довольно долго, стукается о газон и отлетает игроку в руку, а пенальти не ставится.

Когда же игрок в прыжке, ему мяч попадает в руку чуть пониже плеча, а убрать ее он физически не может, — это пенальти, даже если эпизод случился где-то на краю штрафной, а мяч не летит в створ ворот. Для меня это странно. Ты же не можешь прыгать, держа руки по швам! Когда ты выпрыгиваешь, руки немного расслабляются, и это их естественное положение», — приводит слова Кержакова пресс-служба питерского клуба.