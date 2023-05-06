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    Кержаков: До сих пор не понимаю некоторых трактовок VAR

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что не всегда понимает логику арбитров при назначении пенальти в матчах РПЛ.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «С введением VAR однозначно ставят такие пенальти, которых раньше не ставили. Я до сих пор не понимаю некоторых трактовок, особенно игры рукой.

    Бывает, мяч летит довольно долго, стукается о газон и отлетает игроку в руку, а пенальти не ставится.

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    • Когда же игрок в прыжке, ему мяч попадает в руку чуть пониже плеча, а убрать ее он физически не может, — это пенальти, даже если эпизод случился где-то на краю штрафной, а мяч не летит в створ ворот. Для меня это странно. Ты же не можешь прыгать, держа руки по швам! Когда ты выпрыгиваешь, руки немного расслабляются, и это их естественное положение», — приводит слова Кержакова пресс-служба питерского клуба.

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