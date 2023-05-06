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    Иньеста решил покинуть японский «Виссел Кобе»

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    Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста во время летнего трансферного окна сменит команду.

    Андрес Иньеста
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    Андрес Иньеста

    По информации Nikkan Sports, 38-летний испанский футболист принял решение покинуть японский клуб из-за недовольства своей физической формой и ролью, которую он занимает.

    Действующее соглашение легенды «Барселоны» с «Виссел Кобе» рассчитано до лета 2024 года. Хавбек хотел бы продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в США.

    Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

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