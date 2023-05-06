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    Игнатьев вряд ли перейдет в «Хапоэль» из Беэр-Шевы

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    «Хапоэль» из Беэр-Шевы сохраняет интерес к нападающему «Локомотива» Ивану Игнатьеву.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    При этом переезд футболиста в Израиль маловероятен, информирует Sport24. Сторона россиянина требует слишком большую зарплату и не готова идти на понижение. Финансовые возможности «Хапоэля» не позволяют принять такие условия. Скорее всего, клуб не будет подписывать игрока.

    В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за железнодорожников 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года с возможностью продления еще на два сезона. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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