Аленичев: Не факт, что «Зенит» будет чемпионом без бразильцев

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о важности бразильских игроков для

«Победы "Зенита" — это заслуга Сергея Богдановича (Семака — прим.).

Я когда приходил в "Порту", у нас было 10 бразильцев. Потом остановились на том, что их должно быть трое.

К чему я веду: их наличие не всегда дает результат. Сергей Богданович сумел найти контакт, ему это удалось. Потому что эти ребята очень непростые.

Кажется, что все легко: дай им мяч, а они забьют. Бразильцев нужно объединить, донести до них мысль, потому что среди них нередко бывают разгильдяи.

Не будет бразильцев, у многих других команд появятся огромные шансы стать чемпионом.

Убери Малкома и Клаудиньо, что будет? Сколько будет потеряно очков?

Малком в каждой игре либо отдает, либо забивает. Не факт, что "Зенит" брал бы чемпионства», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».