Александер-Арнольд: «Ман Сити» будет чемпионом

Защитниквысказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Ясно, кто выиграет лигу. "Ман Сити" быть чемпионом, это очевидно. Если "горожане" оказываются рядом с вами, если они почувствуют запах крови в Новый год или на Рождество, — это конец игры для вас.

Как только они начинают побеждать, их не остановить. Я буду удивлён, если они хотя бы раз сыграют вничью в последних матчах сезона. "Сити" — они как джаггернауты», — цитирует Александер-Арнольда официальный сайт Red Bull.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице и на одно очко опережает второй лондонский «Арсенал».