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    Александер-Арнольд: «Ман Сити» будет чемпионом

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «Ясно, кто выиграет лигу. "Ман Сити" быть чемпионом, это очевидно. Если "горожане" оказываются рядом с вами, если они почувствуют запах крови в Новый год или на Рождество, — это конец игры для вас.

    Как только они начинают побеждать, их не остановить. Я буду удивлён, если они хотя бы раз сыграют вничью в последних матчах сезона. "Сити" — они как джаггернауты», — цитирует Александер-Арнольда официальный сайт Red Bull.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице и на одно очко опережает второй лондонский «Арсенал».

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