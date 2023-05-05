Титов: Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет

Бывший полузащитники сборной Россиизатруднился назвать российских футболистов, способных уехать в Европу.

Об этом сейчас невозможно говорить. Сейчас проблематично уехать в Европу. Смотря в какую Европу.

Сербия — хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды. Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет. Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов. Это игра вдолгую. Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем ещё не скоро«, — приводит слова Титова "Спорт-Экспресс".

Напомним, в настоящий момент российские команды и сборные отстранены от всех международных соревнований.