Агент Сильянова рассказал о будущем игрока

Агент, представляющий интересы защитника, прокомментировал заявление железнодорожников о будущем игрока.

«Футболист примет решение о продолжении своей карьеры по окончании сезона-2022/23. Может поступить прямой запрос на трансфер от любого клуба в "Локомотив". Клуб может рассмотреть его, обратиться к Александру. Может дать прямой отказ, может обсудить. Это рабочий процесс. Решение о продолжении карьеры футболист озвучит по окончании сезона. Может, "Ростов" сделает предложение о прямом трансфере, от которого "Локомотив" не захочет отказываться.

Было общение с 15 клубами, но и не только по Александру. Это обычный и нормальный процесс, который происходит в профессии. Кто-то спрашивает, кто-то интересуется, но это обычный рабочий процесс, в который не стоит углубляться», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

За «Ростов» 22-летний защитник выступает на правах аренды с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.