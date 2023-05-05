Ривалдо: Грустно видеть, что Месси проявляет неуважение к «ПСЖ»

Бывший футболисти сборной Бразилиидал свой комментарий относительно последних новостей об аргентинском форварде

«Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения "Пари Сен-Жермен" и в итоге получил двухнедельную дисквалификацию от клуба. Всё указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы решить вопросы со своим контрактом.

Однако мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу. Это не похоже на него. Конечно, он мог бы найти другой вариант, поступить иначе — поговорить с клубом, дождаться приезда саудовских чиновников в Париж или даже дождаться окончания сезона. Прийти к взаимопониманию с "ПСЖ", которое не создало бы внутренней проблемы.

Он всегда был отличным примером для подражания. Его хейтеры ждали чего-то подобного, чтобы отыграться на нём. Месси мог бы избежать этого в момент, когда Лига 1 подходит к концу, а его клуб снова приближается к чемпионству Франции», — приводит слова Ривалдо Betfair.