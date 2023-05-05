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    Ривалдо оценил работу Хави в «Барселоне»

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    Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо высказался о методах работы главного тренера каталонской команды Хави, сравнив его с Хосепом Гвардиолой.

    Хави
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    Хави

    «Тренера "Барселоны" Хави следует похвалить за работу, которую он проделал на этом сложном этапе развития клуба. Это показывает его сильнейшие качества, поскольку работать со всем этим шумом вокруг клуба непросто.

    Многие говорят, что он может пойти по стопам Пепа Гвардиолы. Если сравнивать методы тренировки и то, как работают команды Хави и его бывшего наставника, можем почти наверняка сказать, что Хави — ученик Гвардиолы.

    Тем не менее, следует отметить, что у Хави совсем не та команда, которая была у Гвардиолы, когда он возглавлял "Барселону". И всё же Хави удалось выиграть важный титул, даже если он пока не может бороться за победу в Лиге чемпионов.

    У Хави было фантастическое начало тренерской карьеры в "Барселоне", и я верю, что он сможет приблизиться к тому, чего добился Гвардиола, когда у него в конечном итоге появится больше ресурсов.

    Он поможет клубу бороться за триумф в Лиге чемпионов и будет иметь такие же шансы, как и другие крупные клубы Европы», — приводит слова Ривалдо Betfair.

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