Мусаев: Когда-то вернусь в российский футбол

Экс-тренер, который сейчас работает в азербайджанском клубе, высказался относительно возможного возвращения в российский чемпионат.

«Я точно знаю, что двигаюсь вперед. Развитие есть. Я хорошо и спокойно проанализировал те три года в "Краснодаре". Понял, что там можно было сделать лучше и, придя в "Сабах", начал добиваться чего-то нового. Это очень интересный опыт.

Где я окажусь завтра или послезавтра? Я не знаю. Разве я знал полтора года назад, что буду работать в Азербайджане?

Готов ли когда-нибудь вернуться в российский клуб? Когда-то я конечно вернусь…» — приводит слова Мусаева Bobsoccer.