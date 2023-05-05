Мусаев: Когда-то вернусь в российский футбол

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
«Я точно знаю, что двигаюсь вперед. Развитие есть. Я хорошо и спокойно проанализировал те три года в "Краснодаре". Понял, что там можно было сделать лучше и, придя в "Сабах", начал добиваться чего-то нового. Это очень интересный опыт.
Где я окажусь завтра или послезавтра? Я не знаю. Разве я знал полтора года назад, что буду работать в Азербайджане?
Готов ли когда-нибудь вернуться в российский клуб? Когда-то я конечно вернусь…» — приводит слова Мусаева Bobsoccer.