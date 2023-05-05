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    Гальтье высказался об отстранении Месси

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ответил на вопрос журналиста относительно отстранения аргентинского форварда команды Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Клуб проинформировал меня о решении отстранить Лео Месси в начале недели. Я решил не комментировать эту историю», — цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо.

    Ранее на этой неделе Месси был отстранен от работы с «ПСЖ» в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию. Он точно пропустит матчи с «Труа» и «Аяччо».

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