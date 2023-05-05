Гальтье высказался об отстранении Месси

Главный тренерответил на вопрос журналиста относительно отстранения аргентинского форварда команды

«Клуб проинформировал меня о решении отстранить Лео Месси в начале недели. Я решил не комментировать эту историю», — цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо.

Ранее на этой неделе Месси был отстранен от работы с «ПСЖ» в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию. Он точно пропустит матчи с «Труа» и «Аяччо».

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, то парижский клуб решил не продлевать соглашение с семикратным обладателем Золотого мяча.