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    Денисов: Забудьте про легионеров, развивайте детский футбол

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    Бывший игрок сборной России Игорь Денисов назвал альтернативу обсуждающейся идее изменения формата проведения чемпионата Российской премьер-лиги.

    Игорь Денисов
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    Игорь Денисов

    «Не являюсь специалистом в данном вопросе. Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно — сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает.

    В последние годы я погрузился в детский футбол. Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол. К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций?

    Детский и юношеский футбол — непаханое поле для работы. Несмотря на то, что мы слышим о необходимости развивать его в последние годы из каждого утюга, в этой сфере все еще нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать.

    В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров — просто выкинуть их на ветер. Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

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