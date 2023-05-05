Аленичев: Абаскаль поплыл. У тренера что-то меняется в голове после переподписания контракта

Дмитрий Аленичев Фото: globallookpress.com
«Осенью "Спартак" играл ярко, это надо признать, был хороший футбол. Но команда провалила весну и теперь может не попасть в тройку.
Возможно, Абаскаль немного поплыл. Такое бывает. Тренер переподписывает контракт, и у него в голове что-то меняется.
Может, что-то неправильно было сделано в предсезонной подготовке. Помимо этого, на месяц выбыл лучший игрок команды Промес. Вот недавно он вышел — и сразу же забил», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».
«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 26 туров.