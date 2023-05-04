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    Зинченко оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

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    Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Если вы не верите в победу, то нет смысла играть. Так что я, конечно, верю. Когда я только пришел, сказал, что наши игроки обладают невероятным качеством и энергией.

    Я сказал, что в этой жизни все возможно, если мы будем усердно работать. Это то, что мы пытаемся делать», — цитирует Зинченко YAHOO SPORTS.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, «Арсенал» набрал 78 очков после 34 сыгранных матчей и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» 79 баллов и одна игра в запасе.

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