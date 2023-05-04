Зинченко оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
«Если вы не верите в победу, то нет смысла играть. Так что я, конечно, верю. Когда я только пришел, сказал, что наши игроки обладают невероятным качеством и энергией.
Я сказал, что в этой жизни все возможно, если мы будем усердно работать. Это то, что мы пытаемся делать», — цитирует Зинченко YAHOO SPORTS.
Напомним, «Арсенал» набрал 78 очков после 34 сыгранных матчей и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» 79 баллов и одна игра в запасе.