Зинченко оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала»высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Если вы не верите в победу, то нет смысла играть. Так что я, конечно, верю. Когда я только пришел, сказал, что наши игроки обладают невероятным качеством и энергией.

Я сказал, что в этой жизни все возможно, если мы будем усердно работать. Это то, что мы пытаемся делать», — цитирует Зинченко YAHOO SPORTS.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, «Арсенал» набрал 78 очков после 34 сыгранных матчей и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» 79 баллов и одна игра в запасе.