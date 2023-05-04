Семак, Галактионов и Абаскаль претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в апреле

Российская Премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам апреля.

В список номинантов попали Сергей Семак («Зенит», 13 очков в 5 матчах), Валерий Карпин («Ростов», 9 очков в 5 матчах), Гильермо Абаскаль («Спартак», 9 очков в 5 матчах), Владимир Федотов (ЦСКА, 13 очков в 5 матчах) и Михаил Галактионов («Локомотив», 10 очков в 5 матчах).

Голосование среди болельщиков проходит на странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признаётся победитель голосования среди экспертов РПЛ.