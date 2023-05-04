Пети о ситуации в «Челси»: Сначала нужно навести порядок в раздевалке, а потом думать о тренере

Бывший футболистназвал причины неудачных результатов команды в нынешнем сезоне.

«Я находился довольно близко к скамейке запасных "Челси" и видел, как некоторые игроки спорили между собой, особенно во втором тайме. В первом тайме я был шокирован отношением игроков, их языком тела, отсутствием реакции, гордости, единства, дружбы.

Я подумал, что можно было бы посадить на скамейку хоть 20 тренеров, и это бы вообще ничего не изменило. Сначала нужно навести порядок в раздевалке и уже потом думать о тренере.

Сейчас можно посадить на скамейку хоть лучшего тренера мира, и он не найдет правильный ответ — слишком много игроков. Это полный бардак, было неловко наблюдать за "Челси" в первом тайме матча с "Арсеналом", и мне жаль болельщиков», — приводит слова Пети Daily Mail.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Синие» проиграли последние 6 матчей.