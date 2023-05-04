Невилл: Такой игрок, как Холанн, появляется раз в жизни

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»признался, что впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити»

Холанн стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить 35 мячей в одном сезоне.

«Мы наблюдаем за игроком, который появляется раз в жизни. В АПЛ иногда были игроки мирового класса в расцвете сил, но Холанн абсолютно феноменален.

Не будет неуважением сказать, что в последние годы было немного утомительно смотреть, как "Манчестер Сити" пасует примерно сто миллионов раз.

Мой тип футбола — это Юрген Клопп, стиль сэра Алекса Фергюсона, то есть высокое напряжение, быстрый футбол.

Но теперь "Сити" может играть как в совершенный, так и в несовершенный футбол. С Холанном за "Сити" стало намного приятнее наблюдать, потому что он не вписывается в идеологию команды Гвардиолы.

Возможно, он немного неуклюж при обращении с мячом, но я думаю, что он феноменален. Удивительно видеть настолько быстрого и прямолинейного игрока. Холанн — игрок мирового класса, на самой вершине», — приводит слова Невилла Sky Sports.