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    Невилл: Такой игрок, как Холанн, появляется раз в жизни

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Холанн стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить 35 мячей в одном сезоне.

    «Мы наблюдаем за игроком, который появляется раз в жизни. В АПЛ иногда были игроки мирового класса в расцвете сил, но Холанн абсолютно феноменален.

    Не будет неуважением сказать, что в последние годы было немного утомительно смотреть, как "Манчестер Сити" пасует примерно сто миллионов раз.

    Мой тип футбола — это Юрген Клопп, стиль сэра Алекса Фергюсона, то есть высокое напряжение, быстрый футбол.

    Но теперь "Сити" может играть как в совершенный, так и в несовершенный футбол. С Холанном за "Сити" стало намного приятнее наблюдать, потому что он не вписывается в идеологию команды Гвардиолы.

    Возможно, он немного неуклюж при обращении с мячом, но я думаю, что он феноменален. Удивительно видеть настолько быстрого и прямолинейного игрока. Холанн — игрок мирового класса, на самой вершине», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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