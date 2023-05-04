ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
  • 00:56
    • «Атлетико» разгромил «Кадис», Гризманн оформил дубль
    Все новости спорта

    Металлист 1925 — Рух В: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.05.2023 в 13:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Металлист 1925 — Рух В

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 13:00 04.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Металлист 1925 — Рух В.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Металлист 1925 и Рух В. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Рух В — Металлист 1925 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Металлист 1925 — Рух В.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» наконец-то одолеет «чаек»
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Быстрая коронация «Наполи»?
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гамбург — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пол — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры