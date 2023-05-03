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    Урал — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.05.2023 в 17:00 начнется матч в финальной стадии Кубка России по футболу Урал — ЦСКА

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    Урал и ЦСКА начнут матч в 17:00 в финальной стадии Кубка России по футболу, 03.05.2023.

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    Последний матч между собой: ЦСКА — Урал 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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