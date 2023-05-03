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    Орлов: Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя

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    Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Забив четыре мяча в Самаре, Малком сделал весомую заявку на то, чтобы выиграть гонку бомбардиров. Сейчас в его активе 22 мяча. Способен ли он побить рекорд Олега Веретенникова, который тот установил в теперь уже далеком 1995 году, наколотив 25 голов? Вполне. Почему нет? Осталось 5 туров. Другое дело, что "Зенит" может досрочно стать чемпионом уже в ближайшие выходные. Тогда допускаю, что Малком да и другие бразильцы попросят руководство клуба отпустить их пораньше в отпуск. Да и фактор травм сбрасывать со счетов никогда нельзя. В таком случае рекорд игрока "Ротора" не падет.

    Я, кстати, вернулся из Волгограда, где проходил ретроматч "Динамо" (Сталинград) — "Спартак" (Москва). 36 с половиной тысяч зрителей! Это больше, чем на любой игре в РПЛ этого года! Потрясающая атмосфера. Замечательная идея. А как трибуны встречали своего кумира Веретенникова! Легенда "Ротора", легенда Волгограда. Правда, возможно, немного не так поделились. Спартаковцы были все-таки моложе, в итоге и победили. Но все равно это был праздник, народ остался доволен. Хочется, чтобы Волгоград с таким стадионом был представлен в РПЛ.

    Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про "ПСЖ", про "Арсенал"... Посмотрим. Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не "отбил" потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла "Зениту", все время ищут какой-то негатив. Ну что значит "не вывел 'Зенит' из группы в Лиге чемпионов"? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры? Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в "Барселоне" Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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