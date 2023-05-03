начнут матч в 22:00 в английской Премьер-лиге, 03.05.2023.

Последний матч между собой: Вест Хэм — Манчестер Сити 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.24 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).

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